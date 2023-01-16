16 января 2023, 13:46
Директор ЦСКА прокомментировал слухи о будущем полузащитника Хорхе Карраскаля
Полузащитник будет играть за ЦСКА до лета
Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Хорхе Карраскаль будет играть за команду и бороться за титул до лета. Об этом сообщил спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян сайту Sport24.
По его словам, большинство слухов о будущем данного игрока появляется из-за разного рода комментариев болельщиков.
Реклама
По данным RT, в настоящее время клуб не собирается приостанавливать контракт к Карраскалем, он будет играть за команду до лета.
Реклама
Футбол
Реклама
Реклама