Директор «Рубина» Сайманов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе

Некоторые футбольные клубы в связи со сложной финансовой ситуацией не смогут доиграть сезон-2021/22 Российской премьер-лиги, написало РИА ФАН. Это не относится к казанскому «Рубину», заверил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

«Рубин», конечно, не относится к клубам, которые из-за финансов не смогут доиграть сезон РПЛ. В этом плане у нас все нормально», — заявил гендиректор «Рубина».

Он добавил, что главная цель команды — доиграть до конца сезона и демонстрировать качественную игру с оставшимися футболистами.