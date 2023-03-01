Спорт 01 марта 2023, 17:08 Директор РПЛ Чебан рассказал о промежуточных итогах введения карты болельщика

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Система Fan ID для российских болельщиков готова к полномасштабной работе. Об этом сообщил исполнительный директор МИР Российской футбольной Премьер-лиги Сергей Чебан в рамках форума «Мы вместе.Спорт».

По его словам, система успешно прошла тестирование на пяти стадионах и готова к полноценной работе. Все желающие могут оформить Fan ID через портал госуслуг.

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По данным сайта «Политэксперт», такая услуга доступна в 74 регионах России.