В 2022 году Всероссийской федерации парусного спорта исполняется 110 лет. Основатель первого в России и крупнейшего детского парусного клуба UNITEDCAMP.RU, директор по развитию Всероссийской федерации парусного спорта Вадим Попов развенчал популярные мифы об этом виде спорта, написала «Газета.ru».

По словам эксперта, 40% учащихся в парусном спорте — это девушки. Стереотип о том, что здесь могут тренироваться только мужчины, не имеет отношения к реальности.

«По нашим данным, 40% учащихся — девушки. Среди лучших яхтсменов России — Ирина Грачева, рекордсменка по скорости трансатлантического перехода», — заявил он.

Кроме того, парусным спортом могут заниматься не только люди с атлетическим телосложением. По словам Попова, он доступен для всех желающих - от трех лет и до преклонного возраста. Спортсмен может выбрать класс яхт под свою физическую нагрузку.

Еще один миф, который сложился у многих, то что парусный спорт является дорогим и недоступным человеку со средним достатком. Однако, как заметил Попов, комплект юного яхтсмена включает шорты, футболку-техничку с длинным рукавом, солнечные очки и перчатки для яхтинга на сумму до четырех тысяч рублей. При этом одно занятие с тренером стоит около трех тысяч рублей.