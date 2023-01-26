26 января 2023, 14:28
Директор нижегородского футбольного клуба опроверг новость о трансфере Дзюбы
Спортивный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Игорь Кудряшов отреагировал на новость о возможном трансфере Артема Дзюбы и опроверг эту информацию. Об этом он сообщил в беседе со Sport24.
По словам директора, информация о подписании контракта экс-нападающего «Зенита» с нижегородским клубом не соответствует действительности.
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Как сообщила газета «Петербургский дневник», недавно Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
Футбол
Артем Дзюба
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