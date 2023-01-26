Спорт 26 января 2023, 14:28 Директор нижегородского футбольного клуба опроверг новость о трансфере Дзюбы

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Спортивный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Игорь Кудряшов отреагировал на новость о возможном трансфере Артема Дзюбы и опроверг эту информацию. Об этом он сообщил в беседе со Sport24.

По словам директора, информация о подписании контракта экс-нападающего «Зенита» с нижегородским клубом не соответствует действительности.

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Как сообщила газета «Петербургский дневник», недавно Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».