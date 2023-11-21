Спорт 21 ноября 2023, 12:00 Директор NHLPA огласил позицию НХЛ по участию сборной России в международном турнире Директор NHLPA Уолш: россияне, скорее всего, не примут участие в турнире НХЛ IMAGO / Zoonar.com / Marvin Samuel T / Global Look Press

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Вероятнее всего, россияне не смогут принять участие в международном турнире НХЛ, который намечен на февраль 2025 года. Об этом сообщил глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш. Его процитировал Daily Faceoff.

НХЛ вместе с NHLPA планирует организовать международный турнир. Он должен состояться в феврале 2025 года. Уолш отметил, что россияне, скорее всего, не примут участие в состязаниях. Он пояснил, что некоторые спортивные федерации не разрешают хоккеистам выходить на один лед с атлетами из РФ.

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«Я представляю всех. Я собираюсь поддержать своих ребят (россиян. — прим. ред.). Это действительно сложная ситуация. Ужасно, что приходится считаться с тем, что происходит в мире», — подчеркнул Уолш.

В турнире будут участвовать команды Канады, Швеции, США и Финляндии. Игры проведут в Европе. Уолш выразил надежду на то, что к Олимпийским играм 2026 года мир изменится.

«Но мы не знаем, что произойдет. Есть большая вероятность того, что мир останется прежним», — намекнул он на то, что ситуация вряд ли изменится.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что в спорте не должно быть дискриминации. В том числе по политическому признаку. Так она ответила на реплику главы МОК Томаса Баха. Он заявил, что спорт должен сохранять нейтралитет, но не может находиться вне политики.