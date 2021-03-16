Директор «Чертаново» извинился перед избитым игроком «Локомотива»

Вступивший в драку с футболистом клуба «Чертаново» Никитой Салтыковым игрок юношеского состава «Локомотива» Максим Шнапцев получил перелом носа, сотрясение и ушибы. За неспортивное поведение своего подопечного свои извинения принес директор академии «Чертаново» Николай Ларин. Его обращение опубликовано на официальном сайте учреждения.

Николай Ларин обратился напрямую к пострадавшему игроку, его родителям, руководству «Локомотива» и всему футбольному сообществу. Он отметил, что сожалеет о том, что произошло и еще раз приносит свои извинения от лица академии.

«Мы признаем свою вину и понимаем степень тяжести проступка, совершенного нашим игроком. Наш футболист поступил неразумно, перенеся борьбу с футбольного поля за его пределы. Этому нет оправданий», — написал Николай Ларин.

Руководитель пообещал, что виновный понесет серьезное наказание по всем правилам, которые действуют в академии.

«Верим, что вы найдете в себе силы простить нашего футболиста, несмотря на всю степень его вины», — закончил Ларин свое обращение.

Драка между молодыми футболистами произошла на минувшей неделе после встречи команд «Чертаново» и «Локомотив». По словам представителей академии, конфликт начался еще на поле, а закончился дракой в подтрибунном помещении. Отдельно в организации опровергли информацию о массовом избиении игрока «железнодорожников».