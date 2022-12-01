Спорт 01 декабря 2022, 14:29 Директор «Барселоны» Кройфф сообщил, что ждет Месси после завершения карьеры

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Спортивный директор клуба «Барселона» Йорди Кройфф рассказал, что Лионеля Месси ждут в клубе даже после завершения его карьеры. Об этом сообщил RT со ссылкой на RAC1.

«„Барселона“ и Месси должны снова собраться вместе. Это может быть после завершения его карьеры, но, конечно, не хватает последнего объятия между клубом и игроком», — подчеркнул Кройфф.

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Сейчас Месси является нападающим в «Пари Сен-Жермен». Прославился он во время матчей в составе «Барселоны». Также спортсмен семь раз получал награду «Золотой мяч».

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