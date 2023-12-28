Спорт 28 декабря 2023, 15:30 Диогу Кошту признали самым дорогим голкипером в мире

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Диогу Кошта, выступающий за ФК «Порту» и сборную Португалии, возглавил список самых дорогих голкиперов в мире. Рейтинг спортсменов появится на сайте Transfermarkt.

Второе место в списке занял голкипер «Милана» Мик Меньян, а третье — вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, написало ИА НСН.

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При составлении списка эксперты ориентировались на трансферную стоимость игроков. В топ-10 также попали Грегор Кобель, Андре Онана, Эдерсон Мораес, Давид Райя, Ян Облак и другие.