  • Динияр Билялетдинов оценил шансы сборной РФ попасть в финал Евро-2020

    14 октября 2019, 16:13

    Артур Блянихов

    Российский футболист Динияр Билялетдинов поделился с «Советским спортом» впечатлениями от игры национальной сборной в отборочном цикле к Евро-2020.

    Россия вышла на Евро-2020

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    По мнению Билялетдинова, в игре сборной с первого мачта прослеживался четкий рисунок. Члены команды ничего не выдумывали и показывали свою игру, демонстрируя хорошую техническую и тактическую подготовку.

    По мнению спортсмена, показанный футболистами результат свидетельствует о том, что их наставник Станислав Черчесов наметил правильный путь еще во время летнего мундиаля в прошлом году.

    «И я считаю, нынешнего уровня хватит для того, чтобы достойно выступить в финальной стадии», — подчеркнул хавбек.

    Он заметил, что не стоит переоценивать результат, поскольку все соперники россиян были им по зубам. Теперь же вызывает интерес, как сложится матч с бельгийцами, так как это одна лучших команд Европы.

    «В Санкт-Петербурге нас ждет топовый матч», — подчеркнул Билялетдинов.