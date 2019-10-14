Динияр Билялетдинов оценил шансы сборной РФ попасть в финал Евро-2020

Россия вышла на Евро-2020 Подробнее

По мнению Билялетдинова, в игре сборной с первого мачта прослеживался четкий рисунок. Члены команды ничего не выдумывали и показывали свою игру, демонстрируя хорошую техническую и тактическую подготовку.

По мнению спортсмена, показанный футболистами результат свидетельствует о том, что их наставник Станислав Черчесов наметил правильный путь еще во время летнего мундиаля в прошлом году.

«И я считаю, нынешнего уровня хватит для того, чтобы достойно выступить в финальной стадии», — подчеркнул хавбек.

Он заметил, что не стоит переоценивать результат, поскольку все соперники россиян были им по зубам. Теперь же вызывает интерес, как сложится матч с бельгийцами, так как это одна лучших команд Европы.

«В Санкт-Петербурге нас ждет топовый матч», — подчеркнул Билялетдинов.