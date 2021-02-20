«Динамо» выбило «Спартак» из Кубка России по футболу

Футболисты «Динамо» обыграли соперников из «Спартака». Матч проходил в рамках 1/8 финала Кубка России и завершился со счетом 2:0.

Счет в игре открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Футболист реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Виктора Мозеса. Второй гол команде принес Константин Тюкавин, вышедший на замену.

На 81-й минуте встречи Мозеса удалили с поля. Первую желтую карточку нигериец получил в первом тайме за игру рукой. Второе предупреждение ему сделали за срыв атаки.

Матч «Динамо» — «Спартак» проходил 20 февраля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Выигравшая команда получила возможность выступить в четвертьфинале Кубка России. Соперник футболистов определится по результатам жеребьевки.

Ранее прошел матч между «Зенитом» и «Арсеналом». Петербургская команда проиграла в 1/8 финала тульскому клубу со счетом 2:1. В итоге футболисты вылетели из турнира. В «Арсенале» по одному голу удалось забить Кириллу Панченко и Роберту Бауэру. Автор единственного гола у петербуржцев — Далер Кузяев.