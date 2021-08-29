«Динамо» в седьмой раз выиграло Кубок мэра Москвы по хоккею

Столичное «Динамо» в седьмой раз в истории стало победителем ежегодного предсезонного Кубка мэра Москвы по хоккею. ТАСС уточнил, что на второй строчке оказался китайский «Куньлунь Ред Стар», на третьей — хабаровский «Амур».

Кубок мэра Москвы по хоккею прошел уже в четырнадцатый раз, первые игры состоялись еще в 2008 году. На фоне пандемии на трибунах могли находиться не более трех тысяч болельщиков. Для них по традиции проводились активности — как на самой арене, так и в фойе. Всем выдавались специальные наушники, в которых в ходе матча можно было послушать комментатора.

Турнир 2021 года состоялся на арене «Мегаспорт». В этом году к традиционным командам присоединились «Куньлунь Ред Стар» и «Амур».

В Нижнем Новгороде прошел благотворительный матч по хоккею, в котором участвовали звезды спорта. Запустил его легендарный хоккеист Владислав Третьяк. Собранные с билетов средства пойдут для помощи детям-сиротам.