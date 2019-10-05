«Динамо» уволило Хохлова. Клуб опустился в зону вылета

Решение об отставке в клубе приняли из-за неудовлетворительных результатов команды. «В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера», — подчеркнули в пресс-службе.

Хохлов покинул свой пост после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Его подопечные — московское «Динамо» — сыграли с «Оренбургом», который одержал победу со счетом 2:0.

«Наверное, закономерное поражение. Выходили с одним планом на игру, но удаление все карты спутало. Наверное, выиграть этот матч после удаления было нереально. Ребята старались, но „Оренбург“ грамотно играл в большинстве», — цитирует «Чемпионат.com» слова Хохлова после матча.

По итогам 12 игр «Динамо» занимает предпоследнюю строчку Премьер-Лиги. Футболистом удалось набрать только 10 очков.