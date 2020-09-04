«Динамо» разрешили регистрировать новых игроков

Палата Российского футбольного союза (РФС) отменила запрет на регистрацию новых игроков для «Динамо». К такому решению пришли после выполнения футбольным клубом всех обязательств.

«В четверг, 3 сентября, состоялось заседание Палаты РФС по разрешению споров, на котором были приняты следующие решения: удовлетворить заявление АО «ФК «Динамо-Москва» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов», — сообщили на сайте РФС.

Столичный клуб попал под запрет из-за заявления форварда Николая Обольского. Речь шла о взыскании задолженности по трудовому договору. В итоге «Динамо» выплатил спортсмену задолженность по компенсационным выплатам. Кроме того, игроку выплатили проценты за задержку этих выплат.

Сейчас «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Команда провела уже шесть туров. В рамках отборочного тура Лиги Европы московский клуб встретится на поле с соперниками из тбилисского «Локомотива». Матч пройдет 17 сентября в Грузии.