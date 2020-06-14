«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

Футболисты московского «Динамо» вышли на поле в товарищеском матче со «Спартаком». Команда одержала победу над соперником со счетом 4:1.

«„Спартак“ — „Динамо“ 1:4», — сообщил в Instagram главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков.

Матч проходил в закрытом режиме при пустых трибунах. В составе «Динамо» дубль оформил Клинтон Н’Жье. Еще смогли отличиться Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко. У «Спартака» — Джордан Ларссон.

Игры Российской премьер-лиги приостановили 17 марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Футбольные встречи начали уже возобновляться, так как ситуацию с инфекцией удалось стабилизировать.

Ранее исполком РФС принял решение доиграть сезон чемпионата России. Он возобновится с 21 июня. Клубы РПЛ уже утвердили новые правила для игр, но окончательное решение примет исполкомом. Первый матч после возобновления футбола «Спартак» проведет на выезде с «Арсеналом», а спортсмены «Динамо» встретятся в гостях с «Краснодаром».