Спорт 04 апреля 2023, 23:29 «Динамо» проиграло «Акрону» и вылетело из Кубка России Pxhere

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Тольяттинский «Акрон» обыграл московское «Динамо» в серии пенальти в матче первого этапа Кубка России по футболу. Клуб вышел в следующую стадию турнира.

Встреча прошла 4 апреля в Москве в присутствии 11364 зрителей. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, но в серии пенальти гости победили — 4:1.

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Следующий соперник для «Акрона» во втором этапе регионального полуфинала будет определен позднее. Матчи запланированы на период с 18 по 20 апреля.

Ранее клуб первого дивизиона «Тольятти», начавший свое участие в Кубке России с пропуска в региональный этап, обыграл по ходу соревнований московские «Локомотив» и «Торпедо». «Динамо», представляющее Российскую премьер-лигу, завершило свое выступление в текущем сезоне и покидает турнир.

В 2022 году бело-голубой команде повезло больше, и они дошли до финала, в котором проиграли «Спартаку» со счетом 1:2.

Ранее красно-белые потерпели поражение в матче против «Урала» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 2:1.