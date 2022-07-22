Защитник парагвайской команды «Гуарани» Роберто Фернандес близок к переходу в московское «Динамо». Об этом написала «Политика Сегодня» со ссылкой на профильные СМИ.

По словам инсайдера, на этих выходных Фернандес прилетит в Москву, чтобы подписать с клубом контракт. По данным издания, соглашение будет рассчитано на четыре года, а сумма сделки составит два с половиной миллиона долларов. Уточняется, что в минувшем сезоне 22-летний футболист отыграл за «Гуарани» 20 матчей и записал в свой актив один гол.