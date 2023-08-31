Спорт 31 августа 2023, 15:00 «Динамо» отказало «Лиону» в продаже полузащитника Даниила Фомина

Читать 360tv в

Московский футбольный клуб «Динамо» отказался от продажи полузащитника Даниила Фомина французскому «Лиону» в летнее трансферное окно. Об этом сообщил сайт «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что за переход футболиста руководство французского клуба было готово отдать восемь миллионов евро, включив туда соглашения о различных бонусах.

Реклама

Как сообщил сайт kp.ru,этим летом «Динамо» продало полузащитника Арсена Захаряна и защитника Сабу Сазонова.