31 августа 2023, 15:00
«Динамо» отказало «Лиону» в продаже полузащитника Даниила Фомина
Московский футбольный клуб «Динамо» отказался от продажи полузащитника Даниила Фомина французскому «Лиону» в летнее трансферное окно. Об этом сообщил сайт «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что за переход футболиста руководство французского клуба было готово отдать восемь миллионов евро, включив туда соглашения о различных бонусах.
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Как сообщил сайт kp.ru,этим летом «Динамо» продало полузащитника Арсена Захаряна и защитника Сабу Сазонова.
ФК Динамо
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