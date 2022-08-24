«Динамо» останется без полузащитника Моро

Хавбек Никола Моро покинул расположение московского «Динамо» и отправился в Италию, чтобы завершить переход в «Болонью». Об этом сообщил «Чемпионат».

РИА ФАН написало, что футболист перейдет в итальянский клуб на правах аренды. В соглашении прописана возможность выкупа в размере шести миллионов евро. При этом не уточняется, будет ли обязательным этот пункт сделки.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник отыграл за «Динамо» 34 матча. Он записал в свой актив два гола и две результативные передачи. В этом сезоне футболист провел шесть матчей и отметился двумя голевыми пасами.