«Динамо» обыграло «Сочи» в гостевом матче РПЛ со счетом 1:0

Московский «Динамо» на выезде обыграл «Сочи» в матче восьмого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Матч завершился со счетов 1:0.

Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи. Единственный гол забил 18-летний полузащитник Арсен Захарян на 12-й минуте игры, уточнил ТАСС. Футболист в сентябре дебютировал в сборной России.

После первого тайма его заменили на защитника Сергея Паршивлюка.

На 70-й минуте главный арбитр матча Василий Казарцев после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол в ворота «Сочи», который оформил полузащитник Никола Моро.

Победа в этом матче позволила футболистам «Динамо» подняться на второе место турнирной таблицы РПЛ. В арсеналы команды 16 очков. «Сочи» опустился на третью строчку, набрав 15 очков.

В следующем раунде футболисты «Динамо» примут у себя казанский «Рубин», сочинцев на выезде ждет игра с «Краснодаром». Оба матча пройдут 26 сентября.