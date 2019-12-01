  • «Динамо» обыграло «Локомотив» в чемпионате России впервые с 2013 года

    01 декабря 2019, 19:41

    Алена Макаренко

    Московское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это первая победа клуба над этим соперником с 2013 года на чемпионате России по футболу.
    «Динамо» обыграло «Локомотив» в чемпионате России впервые с 2013 года

    Матч на «РЖД-Арене» завершился со счетом 2:1. За игрой наблюдали 17,3 тысячи зрителей.

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    В составе «Динамо» дубль оформил Максимилиан Филипп. Он забил на 23-й и 49-й минутах, причем второй мяч он забил с пенальти. Со стороны «Локомотива» мяч в ворота соперника отправил с пенальти Алексей Миранчук. Он отличился на 38-й минуте.

    В предыдущий раз «Динамо» обыграло «Локомотив» в чемпионате России 9 марта 2013 года. Тогда матч завершился со счетом 1:0. После этого «Динамо» не обыгрывало «Локомотив» в 11 встречах — семь поражений и четыре ничьи.

    Вратарь «Локомотива» Антон Коченков вышел на поле в текущем сезоне РПЛ в первый раз. До этого он выступал в матче чемпионата России 13 мая 2018 года.

    «Локомотив» сыграл на 18 матчах и набрал 34 очка. После этого футболисты заняли второе место в таблице чемпионата. «Динамо» оказалось на шестом месте с 24 очками, которые спортсмены получили за 18 матчей.