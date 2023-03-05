Спорт 05 марта 2023, 17:03 «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче чемпионата России Футболисты «Динамо» победили «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ РИА «Новости»

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Московское «Динамо» на своем поле победило «Крылья Советов» в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч у хозяев в добавленное ко второму тайму время забил Константин Тюкавин, который появился на поле после перерыва.

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По ходу встречи самарские футболисты дважды поразили ворота Антона Шунина, но голы отменили после проверки системой видеоповторов VAR.

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После этого матча «бело-голубые» занимают четвертое место в турнирной таблице с 32 очками, а «Крылья Советов» идут на 11-м месте с 20 очками в активе.

В следующем туре «Динамо» 11 марта в гостях сыграет с «Краснодаром», а самарцы днем позже встретятся в Москве с ЦСКА.

В матчах 18-го тура чемпионата России в субботу «Зенит» на своем поле победил «Химки» со счетом 3:0, а «Локомотив», благодаря хет-трику Артема Дзюбы, в гостях победил «Ростов».