«Динамо» обратилось к фанатам перед матчем с «Зенитом»

Футбольный клуб «Динамо» призвал своих болельщиков отказаться от пиротехники и других запрещенных средств, а также расистских выкриков на матче с «Зенитом». Команды играют вечером 6 декабря.

«Обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, воздержаться от расистских выкриков, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей», — сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

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В команде также напомнили, что за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей на срок от года до семи лет.

Московский клуб сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Матч на стадионе «Газпром Арена» начнется в 19:30.

В среду Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза объявил о штрафах «Спартака» и «Зенита» по итогам матча 1 декабря. Фанаты выкрикивали нецензурные высказывания, вешали оскорбительные баннеры и кидались мусором на поле. За нарушения «Спартак» должен заплатить 250 тысяч рублей, «Зенит» — 150 тысяч.

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Матч между «Зенитом» и «Спартаком» также закончился массовыми задержаниями фанатов. В ответ спартаковское фанатское объединение «Фратрия» призвало болельщиков всех команд покинуть матчи 19-го тура российской премьер-лиги на 30-й минуте.