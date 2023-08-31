Спорт 31 августа 2023, 15:00 «Динамо» намерено оформить переход защитника Монтеса до закрытия трансферного окна

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Московский футбольный клуб «Динамо» планирует успеть заключить контракт с защитником испанской «Эспаньолы» Сесаром Монтесом до закрытия трансферного окна. Об этом сообщил сайт «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что для этого столичный клуб улучшит предложение по футболисту «Эспаньолы», увеличив сумму отступных до 7,5 миллионов.

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Как сообщил сайт kp.ru, сам игрок готов сменить обстановку. Кроме того, в «Динамо» перешел его лучший друг Луис Чавес.