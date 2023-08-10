Спорт 10 августа 2023, 06:33 «Динамо» на последней минуте обыграло «Краснодар» Московское «Динамо» в матче Кубка России обыграло «Краснодар» со счетом 4:3 РИА «Новости»

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Гол полузащитника Арсена Захаряна на последней минуте матча второго тура группового этапа Кубка России принес московскому «Динамо» победу над «Краснодаром» со счетом 4:3. Об этом сообщил «Спорт-экспресс».

Игра прошла 9 августа на Центральном стадионе имени Льва Яшина в Москве. Счет открыли на 31-й минуте, полузащитник Даниил Фомин забил мяч в ворота гостей. Через четыре минуты его примеру последовал нападающий Вячеслав Грулев, а на 41-й минуте противник перехватил инициативу — полузащитник Никита Кривцов забил за свою команду первый гол.

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Следующие успешные удары принадлежали нападающему «Краснодара» Мозесу Кобнану, снова Вячеславу Грулеву и нападающему гостей Джону Кордобе. Решающий гол на шестой добавленной минуте забил Арсен Захарян.

Игра окончилась со счетом 4:3 и принесла «Динамо» первую победу в этом сезоне Кубка России. Клуб занял второе место группы D, «Краснодар» — последнее.