«Динамо», «Локомотив» и ЦСКА претендуют на полузащитника «Краснодара» Уткина

Сразу три московских клуба заинтересовались полузащитником «Краснодара» Даниилом Уткиным. Сейчас спортсмен выступает за «Ахмат» на правах аренды, однако уже этой зимой он может сменить команду. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Telegram-канал известного спортивного комментатора Нобеля Арустамяна.

Сейчас приобрести спортсмена планируют «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА. При этом стоимость трансфера оценивают в два миллионов евро. Кроме того, необходимо будет выплатить бонусы от последующей перепродажи игрока.