«Динамо» и «Рубин» параллельно победили в матчах чемпионата России

Футболисты «Динамо» обыграли соперников из ЦСКА в матче третьего тура чемпионата России. Параллельно с ними победу над «Ахматом» одержал «Рубин». Обе игры завершились со счетом 2:1.

Матч «Динамо» и ЦСКА проходил на домашней арене «бело-голубых». В команде ЦСКА гол на восьмой минуте удалось забить Чидеру Эджуке. В составе «Динамо» дубль оформил Даниил Фомин. Один мяч он забил с пенальти, который назначили после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Встреча футболистов «Ахмата» и «Рубина» состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Счет игры на 30-й минуте открыл спортсмен «Ахмата» Даниил Уткин. Затем мяч забил Сеад Хакшабанович. Оливер Абильгор забил решающий гол, но позже его записали как автогол Габриэля Янку.

Сейчас в активе «Ахмата» насчитывается три очка по итогам трех туров. «Рубин» же набрал девять очков. Столько же находится в копилке «Динамо». Команда 14 августа выйдет на поле против грозненского «Ахмата». ЦСКА, заработавший три очка, в тот же день встретится с «Ростовом».