Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Художественная гимнастка Дина Аверина пополнила свою коллекцию золотых медалей чемпионатов мира 16-й наградой — она взяла золото в соревнованиях с булавами на мировом первенстве в Японии. Она получила за свое выступление 27,100 балла.

На втором месте оказалась сестра чемпионки Арина Аверина — она получила 26,750 балла и завоевала серебро. Бронзовую медаль выиграла спортсменка из Белоруссии Анастасия Салос.

Сегодняшняя золотая медаль Дины Авериной стала третьей наградой спортсменки высшей пробы на этом чемпионате мира. Накануне она дважды становилась первой в соревнованиях с обручем и мячом.

На прошедшей Олимпиаде в Токио судьи оставили российскую спортсменку без золотой медали. Первое место отдали гимнастке из Израиля Линой Ашрам, которая допустила грубейшую ошибку.