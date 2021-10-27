Россиянка Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, выиграв золото на стартовавшем чемпионате мира в Японии. Аверина выиграла первое место в индивидуальных соревнованиях в упражнениях с обручем.

Мировое первенство открылось сегодня в городе Китакюсю. Сестра Дины Арина Аверина в финале этих состязаний стала только шестой, сообщила «Газета.ru».

Теперь у нее будет шанс взять реванш в индивидуальных упражнениях с мячом, а у Дины Авериной — возможность выиграть еще одно золото.

К ЧМ в Японии приковано много внимания особенно на фоне скандала на Олимпиаде в Токио, когда Дину Аверину оставили без золота, отдав первое место израильской спортсменке Линой Ашрам, хотя она допустила грубую ошибку и уронила ленту.