Спорт 01 мая 2023, 00:55 Дин Лижэнь стал новым чемпионом мира по шахматам Дин Лижэнь победил Непомнящего и впервые стал чемпионом мира по шахматам РИА «Новости»

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Матч за звание чемпиона мира по шахматам состоялся в Астане. 17-м обладателем мировой короны стал 30-летний китаец Дин Лижэнь, который переиграл россиянина Яна Непомнящего.

В ходе 14 партий в классические шахматы не удалось выявить победителя (7-7). Но на тай-брейке китайский спортсмен оказался сильнее (2,5-1,5).

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«Момент, когда Ян сдался, для меня был очень эмоциональным, я не мог контролировать свои чувства, ударился в слезы. Это был очень сложный матч», — сказал Дин Лижэнь после матча.

По словам россиянин Непомнящего, у него были шансы выиграть, но он «упустил один или два точных хода, а тай-брейк — всегда некая лотерея, особенно после 14 партий в классику». В итоге, звание первого чемпиона мира по шахматам досталось Дин Лижэню из КНР.

Общий призовой фонд матча за мировую шахматную корону составил два миллиона евро. Лижэнь получил 1,1 миллиона, а Непомнящий — 900 тысяч.