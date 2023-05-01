01 мая 2023, 00:55
Дин Лижэнь стал новым чемпионом мира по шахматам
Дин Лижэнь победил Непомнящего и впервые стал чемпионом мира по шахматам
Матч за звание чемпиона мира по шахматам состоялся в Астане. 17-м обладателем мировой короны стал 30-летний китаец Дин Лижэнь, который переиграл россиянина Яна Непомнящего.
В ходе 14 партий в классические шахматы не удалось выявить победителя (7-7). Но на тай-брейке китайский спортсмен оказался сильнее (2,5-1,5).
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«Момент, когда Ян сдался, для меня был очень эмоциональным, я не мог контролировать свои чувства, ударился в слезы. Это был очень сложный матч», — сказал Дин Лижэнь после матча.
По словам россиянин Непомнящего, у него были шансы выиграть, но он «упустил один или два точных хода, а тай-брейк — всегда некая лотерея, особенно после 14 партий в классику». В итоге, звание первого чемпиона мира по шахматам досталось Дин Лижэню из КНР.
Общий призовой фонд матча за мировую шахматную корону составил два миллиона евро. Лижэнь получил 1,1 миллиона, а Непомнящий — 900 тысяч.
Россия
Китай
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