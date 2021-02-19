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    19 февраля 2021, 16:32

    Диллиан Уайт рассказал, как перенес поражение от Александра Поветкина

    Полина Петрова

    Боксер-тяжеловес из Великобритании Диллиан Уайт рассказал, как справился с поражением от россиянина Александра Поветкина, сообщил Daily Star.

    Диллиан Уайт рассказал, как перенес поражение от Александра Поветкина

    Спортсмен отметил, что ему было просто перенести проигрыш, так как сам нокаутировал многих людей, написал сайт NEWS.ru.

    «Очевидно, я недоволен своим выступлением, но люди со своих диванов говорят, это шок, это то, это се. Ребята, дрались два топовых боксера мирового класса, это не был бой любителя против профи», — подчеркнул Уайт.

    Диллиан заметил, что все чемпионы мира в тяжелом весе когда-то терпели поражение.

    Встреча Поветкина с Уайтом состоялась 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна. Победу одержал Александр, он нокаутировал соперника в пятом раунде. Реванш назначен на 6 марта.