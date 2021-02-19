Диллиан Уайт рассказал, как перенес поражение от Александра Поветкина

Боксер-тяжеловес из Великобритании Диллиан Уайт рассказал, как справился с поражением от россиянина Александра Поветкина, сообщил Daily Star.

Спортсмен отметил, что ему было просто перенести проигрыш, так как сам нокаутировал многих людей, написал сайт NEWS.ru.

«Очевидно, я недоволен своим выступлением, но люди со своих диванов говорят, это шок, это то, это се. Ребята, дрались два топовых боксера мирового класса, это не был бой любителя против профи», — подчеркнул Уайт.

Диллиан заметил, что все чемпионы мира в тяжелом весе когда-то терпели поражение.

Встреча Поветкина с Уайтом состоялась 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна. Победу одержал Александр, он нокаутировал соперника в пятом раунде. Реванш назначен на 6 марта.