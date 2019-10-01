Дико-гребной марафон прошел в Дубне. В чем его смысл?

В окрестностях Дубны спортсмены встретились, чтобы состязаться в дико-гребном марафоне. Мода на подобные соревнования появилась в России недавно. Что же здесь дикого?

Участники гребного марафона бросают вызов водной стихии, непредсказуемой в это время года. По условиям, выйти на дистанцию можно на байдарках, каяках и других немоторных средствах.

Источник фото: телеканал «360»

«Дичайшая» дистанция, как ее называют — 50 километров. На маршруте — живописные подмосковные пейзажи, а на финише — волжские просторы.

Большинство марафонцев выбрали «дичайшую» дистанцию, но была и просто «дикая» — всего лишь 30 километров — для тех, кто хочет полегче. За тем, как все участники проходят маршрут, следят специальные датчики. Судья наблюдает за марафонцами в режиме онлайн. На двух пит-стопах участники могут перекусить. Но вот отдохнуть — нет. За остановку высчитывается время из результата.

Источник фото: телеканал «360»

Выбор этой реки для подобных гонок — смелое решение Она довольна узкая. Поэтому организаторы не стремились привлечь большое число участников, иначе, утверждают, была бы пробка, как в час пик на МКАДе.

«Обычно гребные марафоны в Петербурге, Самаре, Тольятти проходят по широким акваториям, можно ехать — все будет нормально, носом берег не зачерпнешь. А здесь узкая река, быстрое течение, можно банально шириной лодки не вписаться в берег и чиркануть носом. Поэтому он дикий. Ну и посмотрите на места. Где вы тут видите населенку? Ее практически нет, пара деревень», — отметил главный судья марафона Артем Лавринович.

Источник фото: телеканал «360»

Последние километры марафонцы преодолевают уже почти без сил. Немного энергии придает вид — здесь Дубна впадает в Волгу. Первым преодолели все препятствия и финишировали Евгений Баранов и Михаил Тарасов. Они потратили на дистанцию чуть более пяти часов.

«Дистанция красивая, я много лет подряд езжу здесь на лыжах. Решили в этот раз погрести», — рассказал участник марафона Евгений Баранов.

Источник фото: телеканал «360»

За время соревнований только два экипажа сошли с дистанции. Хотя в гонках участвовали всего 23 человека, борьба получилась жесткой, и все решили минуты.