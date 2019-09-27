  • «Дикий джинн вылетит из бутылки и убьет футбол». Фанат ЦСКА выплатит штраф за «расистский» твит

    27 сентября 2019, 16:22

    Дарья Новая, Наза Салех Захи

    Журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов должен будет заплатить 20 тысяч рублей за оскорбительный твит в адрес экс-футболиста московского «Спартака» Луиса Адриано. Такое решение принял Перовский районный суд города Москвы.

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    «Вынесено административное постановление о вынесении мне штрафа в размере 20 тысяч рублей. Это решение мы, безусловно, будем обжаловать и добиваться его пересмотра в нашу пользу», — рассказал «360» Малосолов.

    Болельщик не согласен с предъявленными обвинениями. В течение десяти дней он намерен написать апелляцию и направить ее в суд.

    «Создается опасный прецедент для каждого болельщика, посещающего матч. За любое слово, которое не понравится руководству того или иного клуба или другим болельщикам, будут подаваться [заявления] в суд по административным, а то еще и по уголовным делам. Это дикий абсурд, и дикий джинн, который вылетит из бутылки, и убьет атмосферу на футболе», — подчеркнул Малосолов.

    Андрей Малосолов написал в Тwittеr, что думает о Луисе Адриано, после того, как спортсмен во время игры между «Спартаком» и ЦСКА вступил конфликт с футболистами из другой команды.

    Позже «Спартак» подал на болельщика ЦСКА заявление в прокуратуру. Его обвинили в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства.