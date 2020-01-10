Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину

При этом 72-летний тренер подчеркнул, что заполучить футболиста будет достаточно трудно, так как, по его словам, «он один из лучших игроков в России».

«Я не очень верю в это (аренду Кокорина). Это очень важный парень как с футбольной точки зрения, так и с зарплатной. В „Зените“ меня знают. Возможно, они подумают и решат отправить его ко мне на 5 месяцев», — предположил Адвокат.

Тренер также сообщил, что ему позвонил журналист из России, у которого он попросил выяснить, есть ли возможность заполучить российского форварда. Журналист выполнил просьбу, но при этом «немедленно опубликовал информацию». «Очень жаль», — посетовал наставник «Фейеноорда».

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» хочет арендовать Кокорина до конца сезона. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на это ответил, что клуб не отдает в аренду лучших игроков.