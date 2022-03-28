Наставник «Барселоны» Хави не хочет видеть аргентинского футболиста Пауло Дибалу в составе своей команды, поскольку считает его переоцененным игроком. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, Дибала не будет продлевать соглашение со «Старой Синьорой», поскольку его не устроило ни финансовое предложение клуба, ни спортивные планы развития. В результате он решил продолжить карьеру в Испании.

Мадридский «Реал» не заинтересовала его кандидатура, а руководство «Барсы» обратило на него внимание. Однако главный тренер «сине-гранатовых» Хави оказался не восторге от идеи с трансфером аргентинца. По его мнению, Дибала является переоцененным футболистом.