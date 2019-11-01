Диаз и Масвидаль взвесились перед турниром за титул «главного негодяя UFC»

Нейт Диаз оказался тяжелее соперника, его вес составил 77,2 килограмма. В свою очередь, Хорхе Масвидаль весит 76,9 килограмма.

Они встретятся в рамках турнира UFC 244 и поборются за титул «главного негодяя UFC» (BMF). Бой пройдет в ночь со 2 на 3 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».