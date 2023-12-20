Спорт 20 декабря 2023, 13:56 Диана Дэвис и Глеб Смолкин примут участие в ЧЕ по фигурному катанию от Грузии Фигуристы Дэвис и Смолкин выступят на чемпионате Европы в Литве

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Перешедшие в сборную Грузии фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят на чемпионате Европы, который пройдет с 8 по 14 января 2024 года в Литве. Международный союз конькобежцев (ISU) внес их в список участников, сообщил RT.

Пару включили в список заявок на участие в чемпионате. Кроме Дианы Дэвис и Глеба Смолкина Грузию представит дуэт Марии Алиевой и Егора Баршака. Турнир пройдет с 8 по 14 января в Каунасе. В нем также примут участие фигуристы из Германии, Франции, Польши и других стран.

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С марта 2022 года российских спортсменов не допускали до международных соревнований под эгидой ISU. Летом 2023 года дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис и сын актера Бориса Смолкина Глеб Смолкин перешли в сборную Грузии и одержали победу на Ice Dance International в Лейк‑Плэсиде.

Со следующего сезона ISU изменит формат чемпионата мира по фигурному катанию. Союз увеличит его продолжительность и количество участников.