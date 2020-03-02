Девушка похорошела назло бывшему мужу. Он травил ее «жирные ноги»

Жительница США 37-летняя мать четырех детей Тара Гаррисон всю жизнь считала себя толстой, чему в немало мере способствовали высказывания ее мужа, который не упускал случая понизить ее самооценку. Женщина развелась с ним и стала фитнес-тренером, с фигурой, которой позавидует любая девушка.

Она рассказала изданию The Sun, что еще в девять лет поняла, насколько крупнее остальных детей. Став постарше, Тара села на диету и начала бегать. Она вышла замуж, но супруг не поддерживал ее старания. Он даже как-то заявил, что ее вид в платье — преступление.

Тара родила ему четырех детей, и после последних родов никак не могла привести себя в норму. Бег, диета, тренажерный зал больше не помогали. Сейчас она признается, что чувствовала себя побежденной и непривлекательной.

Как-то она сказал, что хотела бы такие же ноги, как у модели на фотографии. Супруг ей ответил, что у нее никогда не будет таких форм. Он также признался, что все время их брака тайком смотрел порнографию, что недопустимо для мормона. Тара и он принадлежат именно к этой религиозной группе.

Это стало последней каплей, и женщина подала на развод.

«Я была опустошена. Считала, что он не стал бы смотреть порно, если бы я была хоть немного сексуальнее. Это был переломный момент. Конечно, такой катализатор нельзя считать здоровым, но он привел меня на путь истинный», — заявила Тара.

Мать-одиночка, оставшаяся с четырьмя детьми на руках, решила доказать бывшему мужу как он ошибался. Она перестала бегать, перешла на низкоуглеводную диету и начала поднимать большой вес, чтобы избавиться от жировых отложений.

Тара также слушалась советов Instаgrаm-тренеров. Вскоре правильное питание и тренировки дали отличный результат. Она больше не стесняется своих ног и тела, стала совсем другим человеком. Уверенным в себе и счастливым.

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