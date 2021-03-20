Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Юлия Столяренко упала в обморок во время взвешивания перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 27-летняя литовская спортсменка не удержалась на ногах, спустившись с весов.

Видеоролик опубликовал в своей социальной сети Twitter блогер Schmo. На видео заметно, как на помощь Столяренко пришли сотрудники UFC. После падения девушка пришла в сознание, однако при этом не смогла самостоятельно встать на ноги.

Уже завтра, 21 марта, литовской девушке-бойцу нужно быть в форме, поскольку она будет состязаться против американской спортсменки Джулии Авилы. На ее счету девять побед и пять поражений.

В последний раз девушка из Литвы выходила на ринг в августе 2020 года. Тогда она проиграла в схватке россиянке Яне Куницкой.