Девятый этап чемпионата «Формулы-1» выиграл Макс Ферстаппен

Пилот немецкой команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл девятый этап чемпионата «Формулы-1», который прошел в Канаде. Об этом написала «Политика сегодня».

Второе место занял пилот «Феррари» Карлос Сайнс, который отстал от Ферстаппена почти на секунду. Третье место с восьмисекундным отставанием занял британец Люьис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».

Соревнования прошли на автодроме в Монреале. Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 1 по 3 июля в Великобритании.