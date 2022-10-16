Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании | 360°

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Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании

Российский теннисист Андрей Рублев победил в финале турнира Gijon Open в Хихоне

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Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР) в испанском Хихоне.

В финальном матче россиянин победил представителя США Себастьяна Корду, встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3. Игра растянулась на 1 час 15 минут. Призовой фонд турнира составил 621 тысяч евро.

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Для 24-летнего Рублева эта победа стала 12-й на турнирах АТР в одиночном разряде и четвертой в нынешнем сезоне.

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Россиянин занимает девятое место в рейтинге АТР, тогда как Корда расположился на 47-м месте.

Рублев является чемпионом Олимпийских игр-2020 в Пекине в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой, чемпионом турнира Кубка АТР в 2021 году вместе со сборной России, а также обладателем Кубка Дэвиса-2021.

Победитель Ролан Гаррос-1993 в миксте  Андрей Ольховский заявил «Чемпионату», что если Рублев не опустит планку своих выступлений, то у него хорошие шансы попасть на Итоговый турнир АТР, который пройдет в Италии с 13 по 20 ноября.

Теннис

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