Спорт 27 апреля 2023, 20:22 Девять российских борцов дисквалифицировали за нарушения антидопинговых правил ITA дисквалифицировало 9 российских борцов за нарушения антидопинговых правил РИА «Новости»

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Девять российских борцов дисквалифицировали на основании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Информация об этом появилась на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Среди тех, кто подпал под дисквалификацию, оказались Дарья Лексина и Елена Вострикова (срок их дисквалификации истек 1 марта), Алексей Щеков (дисквалифицирован до 1 марта 2024 года), Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицина и Анастасия Щавлинская — этих спортсменок дисквалифицировали до 18 ноября.

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По данным ITA, Фаткулина, Гетта, Катаева, Куликова, Лисицина и Щавлинская, Лексина и Вострикова признали нарушение, выразили согласие с аннулированием результатов своих выступлений на соревнованиях с 20 ноября 2012 года по 20 ноября 2014 года и приняли двухлетний срок дисквалификации.

Им установили частичный срок дисквалификации задним числом. Щеков нарушения не признал. Результаты его выступлений аннулировали за период с 6 апреля 2012 года по 2 марта 2022 года.