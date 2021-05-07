Девять клубов, отказавшихся от Суперлиги, пожертвуют по $15 млн

Футбольные клубы, решившие войти в Суперлигу, но потом отказавшиеся от этой идеи, должны внести пожертвование в размере 15 миллионов долларов. Средства пойдут на развитие детского и молодежного массового футбола в Европе. С команд также будут удержаны 5% доходов, которые они получат от клубных турниров УЕФА за один сезон.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте УЕФА. Президент ассоциации Александер Чеферин сообщил, что эти условия согласились команды «Арсенал», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Тоттенхэм» и «Челси». Свою приверженность Суперлиге пока сохраняют клубы «Ювентус», «Реал», «Барселона» и «Милан».

Александер Чиферин заявил, что УЕФА ценит желание команд исправить свою ошибку, и хочет закрыть эту главу, чтобы двигаться дальше с позитивным настроем.

«Эти клубы быстро осознали свою ошибку и предприняли действия, чтобы продемонстрировать свое раскаяние и приверженность европейскому футболу. О командах, оставшихся в так называемой Суперлиге, этого сказать нельзя, и УЕФА будет разбираться с ними дальше», — заявил Чеферин.

Он добавил, что УЕФА оставляет за собой право предпринять в отношении этих клубов любые действия, которые футбольный союз сочтет целесообразными. Их дальнейшую судьбу решат дисциплинарные инстанции ассоциации.

В конце апреля Чеферин заявил, что оставшиеся в Суперлиге команды могут лишиться возможности участвовать в Лиге Чемпионов.