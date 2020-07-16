Девять игроков футбольного клуба «Сочи» заразились коронавирусом

Коронавирус подтвердился у девяти игроков ФК «Сочи». Результаты анализов пришли 16 июля. Клуб уже уведомил о произошедшем региональное отделение Роспотребнадзора.

Сейчас футболисты ожидают дальнейших указаний от ведомства, сообщила Российская Премьер-Лига в своем официальном канале Telegram.

«Сочи» не сможет принять участие в матче 29-го тура РПЛ против «Тамбова», клубу будет засчитано техническое поражение», — пояснили представители премьер-лиги.

Ранее футбольный клуб «Софи» раскритиковали в соцсетях за игру с молодежным составом «Ростова». Тогда коронавирус нашли у ростовских игроков, клуб пытался договориться о переносе игры с «Сочи», но те отказались. В итоге на поле вышли совсем молодые парни, старшему из которых исполнилось 19 лет.

«Сочи», конечно, победил с внушительным счетом — 10:1, но сильно подмочил свою репутацию. На клуб обрушились соцсети: игроков обвиняли в том, что они изначально были не на равных позициях с «Ростовом». Юных же футболистов проигравшего клуба, наоборот, поддержали.