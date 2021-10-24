Дэвид Бэкхем получит £ 15 млн за то, что станет лицом ЧМ-2022 в Катаре

Икона английского футбола Дэвид Бэкхем станет лицом чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре и заработает на этом 150 миллионов фунтов стерлингов. Деньги он получит в течение последующих десяти лет, выполняя роль культурного посла этой арабской страны.

Как стало известно The Mirror, экс-звезда «Манчестер Юнайтед» в начале октября прилетел в Доху, чтобы семь дней общаться с высокопоставленными лицами и побывать на стадионах, которые будут принимать футболистов со всего мира.

Контракт уже вызвал споры и осуждение, учитывая ситуацию с правами человека и взглядами на членов ЛГБТ в Катаре. Есть сведения, что Бэкхему пообещали не препятствовать фанатам футбола развешивать радужные флаги на стадионах, и уверили, что они будут в безопасности на протяжении всего турнира.

Источники из окружения Бэкхема утверждают, что в решении подписать с Катаром контракт его поддержала жена, Виктория. Футболист верит в приверженность Катара прогрессу и рад, что в этой стране состоится первый в истории арабского мира чемпионат мира. По его мнению, это событие сможет привести к прогрессу во многих важных вопросах.

Дэвид Бэкхем также считает, что если европейцы увидят прекрасные песчаные дюны, пляжи и невероятные небоскребы Катара, то смогут полюбить эту страну.

Дэвид Бекхэм будет участвовать в создании сериала, вдохновленного его спортивными достижения. В марте 202 года он подписал контракт с Disney+ и будет тренировать группу обычных подростков.