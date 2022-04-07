Детский турнир по хоккею состоялся на Ямале

В Ноябрьске прошел детский хоккейный турнир «Ямальское созвездие», в котором приняли участие спортсмены 2013 года рождения. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Матчи провели на ледовой арене Центра духовно-нравственного воспитания. В турнире участвовали шесть команд: «Югра» из Ханты-Мансийска, сургутский «Олимпиец», надымский «Арктур», салехардский «Ямал», «Авангард» и «Витязь» из Ноябрьска. Победителями стали хоккеисты из Сургута. На втором месте оказалась «Югра». Тройку призеров замкнул «Ямал».