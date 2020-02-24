Детский хоккейный турнир в Тольятти перерос в «ледовое побоище»

Юные хоккеисты из местных команд «Лада» и «Волгарь» устроили на льду массовую драку в Тольятти. Помахать руками на лед выскочили даже вратари. Участникам побоища должно грозить наказание.

Этап Кубка Федерации ПФО по хоккею в возрастной категории «до 11 лет» (U11) прошел в Тольятти 21–23 февраля. В финале последнего матча игра переросла в массовую драку. На лед «Лада-Арены» выскочили даже запасные игроки и вратари.

«Лада» и «Волгарь», согласно турнирному расписанию, встретились на льду утром 23 февраля. Пока непонятно, что послужило причиной конфликта, но в какой-то момент игроки вместо того, чтобы атаковать ворота, набросились друг на друга. Специалисты говорят, что дети не рассчитали свои силы в таком неотъемлемом элементе хоккея, как силовое давление. Эмоции в итоге перевесили.

Как напомнил сайт ГТРК «Самара», в приказе № 738 Министерства спорта России от 11 августа 2017 года предусмотрены дисциплинарные штрафы для участников драк. Будут ли применяться к виновникам побоища в Тольятти эти санкции, пока неизвестно.