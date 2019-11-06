Детская сборная РФ по следж-хоккею завоевала серебро на турнире в США

В Домодедово приземлился самолет со сборной России по хоккею, но сборной необычной — детской. О том, чем необычна эта команда, и с какими наградами вернулись из-за океана с международного турнира — расскажет телеканал «360».

Дети-подростки не только взяли серебро на международном турнире, но самое интересное то, что они провели четыре матча за два дня. Так не напрягается даже Олимпийская сборная по хоккею.

«Ну, не знаю, как это получилось, нам просто сказали, что вот вы будете четыре игры за два дня играть. Мы такие — ну, ладно, хорошо и все. Мы победили все команды, только чуть-чуть уступили в финале. Ну, мы были немного подуставшие в финале, и мы там то экскурсии, то еще что-то и все уже были уставшие и еле-еле сыграли», — сказал Кирилл Гаврилов, капитан детской сборной России по следж-хоккею.

При этом, серебро — неплохой результат для уставшей команды. Причем, ребята могли бы и до золота дотянуть. Ведь в групповых этапах они выиграли американскую команду, и в борьбе за главный приз подвело все-таки не физическое состояние.

«Я думаю, что мы большие молодцы, мы сделали все, что от нас зависело, но судейство было не на нашей стороне, что сильно повлияло на итоги», — сказала Сауткина Екатерина, защитник детской сборной России по следж-хоккею.

Но судя по лицам участников, они, в целом, не расстроились. Ведь, помимо игр, было общение и обширная культурная программа. Родители же активно поддерживают молодых хоккеистов, улыбаются, хотя за кадром тяжело вздыхают — нервов за эти пять дней потратили уйму.

«Очень мы тут переживали с родителями. Здоровья потеряно родительского много, но гордость сильнее, чем скорбь о здоровье. Они молодцы, второе место стоит двух первых, поэтому гордимся, ждем и, естественно, это чемпионы», — сказала Ольга Гаврилова, мама хоккеиста.

Что до тренерского штаба, то у них после передачи детей обратно в семьи, как раз и начнется активная работа. Конечно, есть глобальные нестыковки, которые будут устранять — в детских клубах игрокам — максимум 15, в США — 18, в остальном для спорта, который активно развивается всего-то пару лет — результат хороший. И если такой опыт повторять почаще, то и результат будет еще лучше.