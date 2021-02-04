Детей в России предложили учить футболу с двух лет

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков предложил как можно раньше привлекать детей в спорт. Он выступил за введение занятий для малышей в детских садах.

«Наша задача — как можно раньше привлечь детей к футболу. Правильная работа с ними — проведение тренировок начиная с детского сада. Занятия по 30 минут», — сообщил Sportbox слова Дюкова.

Дюков рассказал о достижениях проекта «Футбол в школе». РФС утвердил программу «Третий урок физкультуры». Школьных учителей физкультуры обучают на категорию Е, после этого в планах продолжить их обучение до лицензии D.

«Вовлечь население — часть нашей миссии. Сейчас 2,1% вовлечены в занятия футболом. Цель — 4% к 2025 году. В этом нам помогут проекты от дошкольного до взрослого футбола», — добавил президент РФС.

Александр Дюков отметил, что в странах с высоким уровнем развития футбола профессиональные клубы сами обучают детей, направляют команды на муниципальные и региональные турниры.

«Так замыкается круг: ребенок, который болеет за свой клуб, воспитывается в нем и становится игроком этого клуба. Мы ставим перед собой такую же задачу, в ближайшие четыре года будем к этому двигаться, уверены, что к 2025 году футбол упрочит свои позиции как самый популярный вид спорта», — сказал он.

Программа для занятий по футболу разработана и для вузов. Она похожа на школьные проекты. Это организация занятий футболом на базе вузов, а также развитие системы студенческих турниров.

Как сообщила «Газета.ru», на конференции прошли выборы президента РФС. Александр Дюков был переизбран на второй срок. Действующий глава союза был единственным кандидатом на пост.

Дюков стал главой РФС 22 февраля 2019 года, до этого он занимал должность председателя совета директоров петербургского «Зенита».