Десятилетний житель Дубны стал чемпионом мира по шахматам

Десятилетний житель Дубны Савва Ветохин стал победителем мирового первенства по шахматам World Cadet Chess Championships 2019 U10, которое прошло в китайском городе Вэйфан.

На турнир в Китай съехались 582 лучших шахматиста из 55 стран мира. Для Саввы это был пятый турнир за последний месяц.

«Резкая смена климата, питания и пяти часовых поясов сказались уже в первом туре. Обидная ничья с представителем Шри-Ланки была тревожным сигналом. Пришлось срочно мобилизовать все силы и приходить в себя», — написал в соцсетях о турнире отец Саввы, Дмитрий Ветохин.

Вторым серьезным звоночком стало поражение от спортсмена из Китая в четвертом туре. «Было решено — либо ставить крест на турнире, или выжаться до остатка и победить. Савва сдаваться не привык, неудачи нас только закаляют и делают сильнее», — добавил отец Саввы.

Однако Савва сумел взять себя в руки и с результатом 9 очков из 11 занял первое место. С победой на мировом первенстве юного дубненца поздравил глава наукограда Максим Данилов.

В четыре года Савва стал чемпионом Дубны среди девятилетних спортсменов. Спустя шесть лет он стал чемпионом мира в своем возрасте и на этом останавливаться не собирается. В будущем спортсмен мечтает завоевать титул чемпиона мира уже среди взрослых.